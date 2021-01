Tchad : le chef de l'État attendu lundi à Abéché, la mairie lance les préparatifs

Abéché, chef-lieu de la province du Ouaddaï, s'apprête à accueillir lundi 25 janvier le président de la République. Une rencontre préparatoire s'est tenue ce vendredi matin à l'hôtel de ville d'Abéché. La rencontre a été présidée par le maire 3ème adjoint de la commune d'Abéché, Daoud Doungous Taguilo.



La réunion a regroupé la commission mobilisation et sensibilisation pour l'accueil, tous les délégués d'arrondissement et les chefs de quartiers et carrés. Un seul point était inscrit à l'ordre du jour : "les dispositions à prendre pour réserver un accueil chaleureux au chef de l'État".



Dans sa communication, le maire Daoud Doungous Taguilo a exhorté les uns et les autres à la mobilisation.



Les chefs de quartiers présents à la rencontre ont promis de faire de leur mieux pour sensibiliser et informer la population d'être au rendez vous du 25 janvier tout au long du goudron pour souhaiter la bienvenue à la délégation présidentielle.