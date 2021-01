Tchad : le chef de l'État "consterné" par le décès de Orozi Fodeïbou

Le président de la République Idriss Déby s'est dit "profondément consterné par le décès de M. Orozi Fodeïbou, Conseiller en charge du Pétrole et des Mines à la Présidence".



"Le pays perd un cadre de valeur connu pour sa compétence et son dévouement. J’adresse mes condoléances émues à sa famille et à ses proches. Paix à son âme", a déclaré Idris Deby.



Le ministre du Pétrole et des Mines, Oumar Torbo Djarma, a également adressé ses condoléances ce matin.



Orozi Fodeïbou, s'est éteint ce mardi matin à l'hôpital moderne de N'Djamena, à la suite d'une courte maladie. Il était également le président du Conseil d'administration de la Société des Hydrocarbures du Tchad (SHT).



Orozi Fodeïbou a occupé les postes de secrétaire général adjoint de la Présidence de la République et gouverneur suppléant du Tchad à la Banque mondiale. Le Tchad perd un haut cadre de l’administration tchadienne.