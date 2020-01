Tchad : le chef de l'Etat décore deux diplomates

Le chef de l'Etat Idriss Déby a élevé jeudi, deux diplomates en fin de mission au Tchad. Il s’agit de l’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire des Emirats Arabes Unis, Mohammed Ali Al-Shamsi et de la représentante résidante du PNUD au Tchad, Mme. Carole Flore.



Ce que l’ambassadeur Mohammed Ali Al-Shamsi a accompli durant sa mission au Tchad le mérite bien, a déclaré le chef de l’Etat Idriss Déby.



Le président de la République a estimé que les relations entre les Emirats Arabes Unis et le Tchad ont connu un développement spectaculaire grâce à la volonté des deux dirigeants mais également à un travail acharné de l’Ambassadeur Al-Shamsi, selon la Présidence.



D'après l'ambassadeur Mohammed Ali Al-Shamsi, ce qui lie N’Djamena et Abu-Dhabi est d’une profondeur historique, car les deux capitales se donnent la main pour le retour de la stabilité dans le monde.



Mohammed Ali Al-Shamsi prendra désormais la tête de la représentation diplomatique de son pays à Bruxelles.