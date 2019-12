Tchad : le chef de l'Etat en visite au Festival Dary

Le président de la République Idriss Déby a visité dimanche la deuxième édition du Festival national des arts et cultures Dary à N'Djamena, au lendemain de son lancement.



Le chef de l'Etat a mis une heure pour visiter tous les compartiments culturels dressés à la Place de la Nation. Il s'est rendu dans le logis de chaque province où il a eu des explications sur le mode de vie, la tenue vestimentaire, les principales cultures, les objets de parures, le maquillage traditionnel, ainsi que les instruments traditionnels de chasse.



L’Office national de promotion du tourisme, de l’artisanat et des arts’ (ONPTA), en partenariat avec le ministère du Développement touristique, de la Culture et de l’Artisanat a lancé samedi, à la Place de la Nation, la 2ème édition du Festival Dary.



Le coordinateur de l’ONPTA, Abakar Rozzi Teguil, a indiqué que le festival Dary traduit bien le caractère unique et indivisible du Tchad dans sa diversité culturelle.



« L’objectif premier de ce festival est la promotion de notre diversité culturelle et artistique de notre nation et son acceptation par chaque citoyen. Beaucoup d’efforts et des sacrifices, beaucoup des moyens techniques ont été consentis pour mettre en œuvre ces projets », a-t-il indiqué.



La ministre du Développement touristique, de la Culture et de l’Artisanat, Mme. Madeleine Alingué, a affirmé que la réalité de la nation passe par l’acceptation de sa culture et son appropriation.



« C’est avec ses visions, ses convictions et ses orientations, que le président de la République Idriss Deby Itno a mis en œuvre le programme du Festival Dary. Ce festival permettra au peuple tchadien d’associer sa culture afin de cultiver la paix », a-t-elle expliqué.



L'évènement va durer deux semaines et devrait attirer près de 300.000 visiteurs.