Tchad : le chef de l'Etat est arrivé en fin de matinée à l'Est

L'avion transportant le président de la République Idriss Déby, s'est posé ce mercredi à 10h45 à l'aéroport d'Abéché. Le chef de l'Etat a été accueilli à sa descente d'avion par le ministre de l'Administration du territoire et des Collectivités territoriales décentralisées, Mahamat Ismael Chaibo, le gouverneur de la province du Ouaddaï, Ramadan Erdebou, le maire de la ville d'Abéché, Mahamat Saleh Ahmat Adam, et le chef d'état-major général de l'armée, Tahir Erda.



Le président a salué différents officiers de l'armée, la ministre de la Culture et du Développement touristique, Madeleine Alingué, la ministre secrétaire général du gouvernement, Mariam Mahamat Nour, des députés, le corps judiciaire, les autorités traditionnelles et des partisans du parti MPS.



Il a ensuite passé en revue les troupes constitués des différents corps, avant de se diriger vers sa résidence au quartier Goz Amir, dans le 5ème arrondissement.



La population est sortie massivement pour accueillir le chef de l'Etat.