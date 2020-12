Tchad : le chef de l'État exprime sa tristesse suite au décès de Benaïndo Tatola

“C’est avec une profonde tristesse que j’ai appris le décès du Général Benaindo Tatola, Gouverneur du Batha et ancien Ministre", a déclaré dimanche le président de la République Idriss Deby. "Le Tchad perd un Officier Général de valeur", a-t-il ajouté.



Idriss Deby adresse ses "condoléances émues à la famille éplorée et à tous ses frères d’armes".



Un avion spécial avec des agents sanitaires a atterri dimanche à Ati pour récupérer la dépouille du gouverneur de la province du Batha, le général Benaïndo Tatola. Une ambulance a transporté le corps jusqu'au bas de la passerelle, avant qu'il ne soit embarqué dans le gros-porteur, en direction de N'Djamena, en présence de Moukhtar Ngarbaye Tombabaye, directeur de l'Intérieur au ministère de l'Administration du territoire et des Collectivités autonomes



Le gouverneur de la province du Batha, le général de corps d'armée Benaïndo Tatola, est décédé ce dimanche 27 décembre 2020 à Ati, suite à la dégradation de son état de santé. Il a été testé positif au Covid-19 le samedi 19 décembre 2020.



L'officier est né le 23 décembre 1950 à Mandana, près de Doba. Il laisse derrière lui cinq enfants et une veuve.



"Cette bataille (contre la Covid-19) nous la gagnerons ensemble", déclarait le 12 juin dernier le général Benaïndo Tatola. Il a été un proche collaborateur du chef de l'État Idriss Deby avec qui, il a fait la même promotion militaire.



Ancien ministre délégué à la Présidence en charge de la défense nationale, le général avait été nommé par décret n°82 du 15 février 2020 au poste de gouverneur du Batha.