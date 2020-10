Tchad : le chef de l'État fait le point avec les partis politiques

Le chef de l'État a rencontré mercredi les présidents et secrétaires généraux des partis politiques. Ils ont évoqué le 27me Forum national inclusif, la situation sanitaire liée au Covid-19 et la révision du fichier électoral.



Pendant une heure de concertation et de partage d’idées, des points essentiels ont été évoqués, explique la Présidence.



S'agissant du processus électoral, le maréchal du Tchad dans sa communication, a félicité les partis politiques pour leur implication directe dans la sensibilisation contre la maladie à covid-19 et les invite à continuer dans cet élan pour minimiser les pertes humaines.



Il s’est réjoui de l’engagement de partis politiques dans la réussite de la révision du fichier électoral, malgré les énormes difficultés que traverse le pays.



Deux ans après la première édition, le 2ème Forum national inclusif se tiendra du 29 octobre au 31 octobre 2020. Le maréchal du Tchad appelle les partis politiques à participer avec responsabilité pour apporter des corrections nécessaires aux résolutions du premier forum. Le chef de l’État a insisté sur la notion de participation décomplexée à l’effet de poser un parfait diagnostic des deux premières années de la 4ème République.



Les chefs de partis ont également évoqué leurs préoccupations. Idriss Déby a signifié qu’une prorogation de la date d’enrôlement créera une situation constitutionnellement inconfortable.



S’agissant du financement des partis politiques, le maréchal du Tchad a signifié qu’il revient à la CNDP de réfléchir profondément sur la question, souligne la Présidence.



S’agissant de la participation massive des partis politiques à la 2ème édition du Forum national inclusif, le Maréchal du Tchad s’est montré particulièrement sensible à la préoccupation. Il a noté que cette participation ne doit pas compromettre le respect des mesures barrières qui est à la base de la limitation du nombre de participants au forum national inclusif.