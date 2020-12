Tchad : le chef de l'État fait un safari au parc de Zakouma

Le chef de l'État a effectué une visite de 24 heures au Parc national de Zakouma, au cours de son séjour dans la province du Salamat. Son immersion lui a permis de constater la gestion et l'évolution de ce patrimoine national.



En 2019, le Parc national de Zakouma au Tchad a été désigné comme l'un des endroits les plus agréables du monde par le TIME Magazine.



Le président Idriss Deby a déploré le manque de connaissance des citoyens sur les potentialités du Parc.



"On a perdu beaucoup de gardes forrestiers qui ont été abattus dans les années 2000 par des braconniers qui venaient du Soudan. Je suis heureux aujourd'hui de constater que depuis 2016, il n'y a pas eu totalement de braconnage au niveau de Zakouma", dit-il.



Le Parc national de Zakouma au Tchad représente l’une des histoires de transformation les plus remarquables d’Afrique, explique African Parks. Entre 2002 et 2010, 95% des éléphants des parcs ont été braconnés: près de 4.000 ont été tués pour leurs défenses d’ivoire. En 2010, African Parks, à l'invitation du Gouvernement Tchadien, a signé un accord à long terme pour gérer Zakouma et mettre fin à l'effusion de sang.



Situé entre le désert du Sahara et les régions fertiles des forêts tropicales d’Afrique Centrale, le Parc National de Zakouma est un désert Soudano-Sahélien unique qui abrite quelques-unes des plus importantes populations des espèces sauvages d’Afrique centrale et de l’ouest. On peut y compter des lions, des girafes de kordofan et la plus grande population d’éléphants du pays, qui connait une croissance pour la première fois depuis des décennies.