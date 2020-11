Tchad : le chef de l'État lance ce samedi le projet SWEDD 2 à Pala

Pala - Le président de la République lance ce samedi matin la phase 2 du projet pour l’Autonomisation des Femmes et le Dividende Démographique au Sahel (SWEDD). La cérémonie a lieu près de la Place de l'indépendance.



Le projet vise globalement à accélérer la transition démographique et à réaliser ainsi les objectifs plus larges qui consistent à déclencher le dividende démographique et la réduction des inégalités entre les sexes dans la région du Sahel.



En quatre ans, le projet a fait des progrès spectaculaires, en termes d’atteinte des indicateurs de performance (impact) et des indicateurs intermédiaires (effets). Sur le plan financier avec et un taux de décaissement global de 100% (un taux de réalisation programmatique de 98%). Ce bond exceptionnel a placé le Tchad en tête des sept pays membres de l’Initiative régionale SWEDD.



Cette performance a valu une allocation supplémentaire de 9 Millions de Dollars USD, pour la période transitoire entre la fin de la première phase et le début de la deuxième phase (Janvier-juillet 2020) pour permettre de maintenir les activités déjà engagées sur le terrain. Cette phase de transition a fait l’objet de négociation en date du 06 Décembre 2019.