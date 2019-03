La direction générale de la Présidence de la République a adressé ce samedi 2 mars un message de condoléances après un accident routier mortel dans la province du Moyen-Chari.



"C'est avec un grand émoi que le Président de la République a appris la triste nouvelle de l'accident survenu à Hélibongo dans le Moyen-Chari qui a fait 20 morts et de nombreux blessés", a déclaré le directeur général de la communication de la Présidence, Abdoulaye Ngardiguina.



"En cette circonstance douloureuse, le président de la République Idriss Déby présente ses sincères condoléances aux familles endeuillées et les assure de tout son soutien dans cette dure épreuve. Que Dieu réconforte les familles éplorées et accueille l'âme des défunts dans son vaste Paradis céleste", poursuit le communiqué.



Le chef de l'Etat souhaite un prompt rétablissement aux blessés admis dans les différents hôpitaux.