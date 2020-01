Tchad : le chef de l'État promet des élections "exemptes de toute irrégularité"

Le président de la République Idriss Déby a invité mercredi la Commission électorale nationale indépendante (CENI) et le Cadre national de dialogue politique (CNDP) "qui sont à pied d’œuvre pour la préparation des importantes échéances électorales -législatives et locales- à rendre public au plus vite le chronogramme".



"Nous avons perdu assez de temps à cause des tergiversations et autres palabres politiques. La recherche du consensus ne doit pas éternellement prévaloir sur l’obligation de renouvellement de l’Assemblée Nationale", a-t-il déclaré.



Il a émis le souhait "le plus ardent de voir ce scrutin se tenir enfin au courant du premier semestre 2020, en tenant compte des nouveaux retards enregistrés par les instances techniques et politiques en charge de l’organisation de ces élections pendant cette période."



Il s'est engagé à veiller à ce que les élections "soient libres, transparentes et exemptes de toute irrégularité", et a invité la classe politique à "plus de responsabilité, de maturité et de sérénité dans la préparation et la tenue de ce rendez-vous démocratique."