Tchad : le chef de l'Etat réagit au décès de Zakaria Fadoul Kittir

Le président de la République Idriss Déby s'est dit, lundi matin, "très touché par le décès du Professeur Zakaria Fadoul Kittir."



"Le décès de cet éminent enseignant et homme de lettres est une immense perte pour le pays. En cette circonstance douloureuse, j'ai une pensée pour la famille biologique et professionnelle du disparu", a déclaré le chef de l'Etat dans un message sur le réseau social Twitter.



Le professeur Zakaria Fadoul Kittir est décédé ce dimanche 24 novembre 2019 à N'Djamena.



Zakaria Fadoul Kittir est né à Iriba en 1946. Cet universitaire et homme de lettres a occupé plusieurs fonctions, notamment professeur de linguistique et de littérature orale à l'Université de N'Djamena, ministre de l'Enseignement supérieur et recteur de l'université virtuelle du Tchad.