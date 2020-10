Tchad : le chef de l'opposition exige des réformes majeurs pour le 2ème Forum

Le chef de l'opposition Felix Romadoumngar Nialbe a déclaré mardi que les résolutions du 1er Forum national inclusif restreignent la liberté de manifester, entrainent la dissolution de certains partis politiques et durcissent le régime de la presse et des associations, menaçant la liberté d'opinion et d'association. Il s'est exprimé au cours d'un point de presse à son siège du 6ème arrondissement, en présence des membres de l'opposition.



Felix Romadoumngar Nialbe estime que des résolutions ne sont pas appliquées, d'autres mal appliquées et certaines modifiées par le gouvernement pour les adapter à la volonté du Président de la République.



"Ces résolutions se sont imposées a tous les tchadiens sans exceptions. (...) Les résolutions du 1er Forum, au lieu d'aider à une paix sociale, n'ont fait qu'envenimer la situation politique déjà délétère au Tchad depuis les différentes élections truquées", affirme le chef de l'opposition.



Selon lui, "l'opposition décide de participer au deuxième Forum National Inclusif avec comme mot d'ordre d'aller dire au gouvernement et au régime MPS qu'ils sont sur une mauvaise pente. Pour le bien de tous, chacun doit se ressaisir et regarder vers une bonne direction".



À la veille du 2ème Forum national inclusif, le parti de Felix Romadoumngar Nialbe exige la réduction du nombre de provinces à 17, la fixation du nombre de départements à 71, la nomination des administrateurs formés à l'ENA à la tête des entités administratives, le rétablissement de la Primature, du Conseil constitutionnel, de la Cour des comptes et du Haut conseil de la communication avec toutes ses prérogatives.



Le chef de l'opposition suggère de créer un Sénat en lieu et place du Haut conseil des collectivités autonomes et des chefferies traditionnelles pour permettre l'expression démocratique et conformer le Tchad aux standards internationaux. Il appelle à revoir lé détermination du nombre de sièges à l'Assemblée nationale en tenant compte du facteur démographique, supprimer le serment confessionnel, renforcer le pouvoir du juge et rétablir l'ancienne loi n° 19 portant Charte des partis politiques.



Aussi, le parti de M. Nialbe préconise de rendre inamovible les magistrats de la Cour suprême, de redéfinir les conditions de leur nomination, rétablir l'âge de la candidature à la présidentielle à 35 ans pour éviter l'exclusion d'une tranche majoritaire de la population, et dépolitiser l'armée à tous les niveaux, tout en maitrisant leur effectif réel.