Tchad : le chef de la diplomatie Cherif Mahamat Zene présente sa démission

Cherif Mahamat Zene évoque des interférences répétitives et intempestives visant à entraver l'exercice de ses fonctions et empiéter sur ses prérogatives.



"Depuis quelques mois, mon engagement et ma volonté de servir mon pays se trouvent contrariés par des initiatives et actions parallèles de certains membres de votre cabinet et du gouvernement, entreprises à mon insu et sur vos instructions", indique-t-il.



Depuis son retour de Doha après la signature de l'accord de paix avec les politico-militaires, Cherif Mahamat Zene est quasiment invisible, à la surprise de tous. Il est également absent des assises du dialogue national. Ce lundi, il n'a pas pris part à la communication gouvernementale devant les diplomates accrédités au Tchad.