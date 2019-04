Tchad : le chef de la diplomatie togolaise à N'Djamena

Le ministre des Affaires étrangères, de l'Intégration africaine, de la Coopération internationale et de la Diaspora, Cherif Mahamat Zene a accueilli ce mercredi midi Robert Dussey, chef de diplomatie togolaise. Il est venu prendre part aux travaux de la troisième réunion ministérielle du groupe central de négociations ACP-UE qui se déroule à N'Djamena, du 3 au 4 avril.



Le ministre togolais des Affaires étrangères, Robert Dussey à été accueilli par son homologue Cherif Mahamat Zene et l'ambassadeur du Togo en Belgique.



Au salon d'honneur de l'aéroport Hassan Djamous, les échanges entre les deux diplomates ont duré 30 mn. Ils étaient axés sur les relations entre N'djamena et Lomé.



Les deux hommes ont examiné la nécessité d'approfondir les relations bilatérales des deux pays pour le bonheur des deux peuples.