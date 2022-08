Tchad : le chef de la transition rencontre les forces de défense et de sécurité

Mahamat Idriss Deby a livré un message axé sur les enjeux du dialogue national inclusif et la participation active et effective des forces de défense et de sécurité à ce rendez-vous majeur qui pointe à l’horizon.



Le chef de la transition a demandé aux forces armées de participer au dialogue national inclusif avec rationalité et un esprit patriotique sincère pour préserver les acquis du Tchad.



Pour le président du Conseil militaire de transition, la phase de transition a fait ses preuves grâce aux Hommes des vaillantes forces armées. Selon lui, la période de transition a permis d'élever le niveau de vie du militaire tchadien avec les réformes entreprises.



"Nous travaillons actuellement à la mise en place de petits prêts afin de construire des logements pour les militaires", indique Mahamat Idriss Deby.



Le premier ministre Pahimi Padacké Albert a assisté à la rencontre.