Tchad : le chef de mission de la Coalition pour un Tchad Uni sensibilise à Kyabé

Le chef de mission du Moyen-Chari, le camarade Rakidji Ngomdjibaye, a été accueilli en grande pompe par ses camarades de la Coalition pour un Tchad Uni, dans le département de Kyabé. Kyabé, fief du MPS et ville historique du camarade Haroun Kabadi, l'un des piliers du MPS, est la septième étape de la tournée du chef de mission.



Infatigable et déterminé à atteindre ses objectifs, le chef de mission a rendu un hommage mérité au camarade Haroun Kabadi, pour ses loyaux services rendus au MPS pendant plus de 30 ans aux côtés du feu maréchal. Le chef de mission a exhorté la jeunesse de Kyabé à suivre le chemin tracé par Kabadi.



« Ne vous laissez pas diviser par la politique, car l'heure est à l'unité, et le MPS a toujours eu comme marque singulière l'unité et le rassemblement. Nous sommes un parti rassembleur, et nous devons rester soudés pour remporter massivement la victoire à notre candidat MIDI le 6 mai à midi. À midi déjà, on plie bagage pour aller fêter la victoire », a-t-il rappelé devant une foule en liesse.



Le chef de mission est accompagné dans ce déplacement par le camarade Nanlangar Kodalbaye, directeur provincial de la campagne, et le président d'honneur du bureau de soutien Armure du MPS, le camarade Ahmat Teiro.



En bonne coalition, tous les responsables politiques susmentionnés ont demandé à la population de Kyabé de sortir voter massivement le 6 mai en faveur du candidat de la jeunesse, le grand camarade MIDI, champion au Moyen-Chari, et de lui apporter une victoire conséquente dès le premier tour.



Après le meeting, la délégation s'est rendue chez le chef de canton, pour présenter ses civilités et expliquer le motif de son déplacement. Le chef de mission a appelé chacun à se mettre résolument au travail, pour les quelques jours restants, en menant une campagne de proximité, pour vulgariser le programme du candidat de la coalition.



« Kyabé est le fief du MPS et répond favorablement à la coalition », a déclaré le directeur provincial, le camarade Nanlangar Kodalbaye. « Je sais compter sur vous, mes oncles, et ne suivez pas les chefs de cantons qui vous induisent en erreur. »



« Kyabé donnera massivement sa voix le 6 mai au grand camarade, le général MIDI, champion au Moyen-Chari », a-t-il ajouté. « Kyabé rassure, et je rentre avec le pressentiment d'une victoire atteinte, comptant sur les convictions profondes qui nous unissent et nous aident à aller de l'avant », conclut le chef de mission dans une ambiance chaleureuse.