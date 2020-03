Tchad : le cheptel "n'est pas judicieusement exploité"

Le ministre de l'Elevage et des Productions animales, Gayang Souaré a estimé samedi, lors de l'inauguration d'un complexe industriel des abattoirs du Logone à quelques kilomètres de Moundou, que le cheptel tchadien "n'est jusque là pas judicieusement exploité alors que le marché existe."



Le Tchad dispose pourtant d'un important cheptel estimé à plus de 114 millions de têtes toutes espèces confondues et 36 millions de volailles essentiellement traditionnelles en 2018, selon le recensement général de l'élevage.



Selon lui, "la mission du Gouvernement est donc de développer des chaines de valeurs afin que l'élevage contribue pleinement et durablement au développement économique et social de notre pays."



Il a expliqué que la cellule d'exécution du projet d'appui au développement des industries animales a réalisé plusieurs études de faisabilité pour des projets industriels dans les filières de l'élevage.



En plus de l'abattoir de Moundou, deux autres complexes sont toujours en chantier : le projet de construction du complexe industriel d'exploitation des ruminants de Djarmaya et le projet de construction du complexe industriel laitier de Mandala, couplé avec trois fermes multifonctionnelles.



Plusieurs autres études sont bouclées et concernent les complexes industriels des abattoirs d'Am Djarass, Ati, Abéché, Bongor et Sarh ; les tanneries industrielles d'Ati, N'Djamena, Moundou ; les complexes industriels laitiers d'Ati, d'Am Timan et Bol ; l'unité de fabrication d'aliments de bétail ; un complexe pharmaceutique vétérinaire à N'Djamena ; des centres de quarantaine pour le bétail de boucherie ; et des fermes intégrées multifonctionnelles.



Le Tchad ouvert aux investisseurs



Le ministre Gayang Souaré a réaffirmé la disponibilité de son ministère a accueillir des investisseurs dans le cadre de partenariats publics-privés pour la transformation industrielle, "gage d'une meilleure valeur ajoutée des produits et sous-produits du secteur."