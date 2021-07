Tchad : le clip du jeune rappeur VOG sort le 20 juillet

En 2017, lors de la compétition Karaotoumaï (compétition d’interprétation), c'est par là qu'il a commencé ses premières scènes jusqu'à en devenir finaliste ; de compétition en compétition, de concert en concert, de festival en festival et ensuite des rencontres avec plusieurs artistes et acteurs de l’industrie.Depuis son contrat de distribution chez Homeland Empire, se réalise un premier clip du type urbain avec une résolution répondant aux normes des chaines de télévision comme Oklm TV.VOG est un artiste multidisciplinaire et amoureux de tout ce qui est relatif à l'art. Retrouvez ici le lien du clip qui sortira le 20 juillet 2021 à 10 heures.