Tchad : le club As Mairie d'Ati reçoit des équipements sportifs pour la saison 2022-2023

Le club As Mairie d'Ati a reçu un important don, en prévision de la saison sportive 2022-2023, grâce à la remise d'équipements sportifs par le maire de la ville, Abakar Moussa Kaïdallah.



Les équipements, composés de ballons, de maillots et de bas, aideront les joueurs de As Mairie à démarrer le championnat dans de bonnes conditions. Lors de la remise des équipements, le maire a exhorté les joueurs à garder l’esprit sportif.



Selon lui, le football est un jeu de brassage, d'amitié et de plaisir, mais il a également demandé aux joueurs de respecter les règles sportives et les décisions de l'arbitre, pour permettre à l'équipe de devenir championne de la saison 2022-2023.



Le maire de la ville a par ailleurs rassuré le club qu'il serait à sa disposition, pour l’accompagner matériellement, financièrement et moralement. Le coach de As Mairie, quant à lui, a remercié le maire pour son geste et a promis de faire de son mieux pour terminer la saison sportive en tête.



Les supporters du club peuvent donc s'attendre à une saison passionnante et pleine d'espoir.