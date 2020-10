Tchad : le club d'épargne et de crédit inaugure son siège à Pala

Le club d'épargne et de Crédit (CEC) de Pala a inauguré son nouveau siège ce jeudi à Pala.



C'est un modeste bâtiment situé au Rez-de-chaussée avec deux niveaux (R+1). Il comporte 10 bureaux et une salle de réunion, en plus d'une installation solaire de 20 Kva sécurisée par un système de surveillance moderne.



Le coût global de la construction de cette institution financière se chiffre à plus 128 millions de Francs CFA sur fond propres du CEC de Pala.



Le CEC de Pala est la première institution financière de la ville à se doter d'un siège légal et imposant, a relevé le détecteur de l'Union des Clubs et de Crédit du Mayo Kebbi (UCEC), MK Koutete Justin Jules.



Le CEC a vu le jour en 1998 au Mayo Kebbi Ouest<;



La cérémonie d'inauguration a été présidé par le secrétaire général du département de Mayo Dallah, Mahamat Béchir Obi Sougui, représentant le préfet, en présence de Monseigneur Jean Claude Bouchard, Évêque Émérite du Diocèse de Pala et de plusieurs responsables et personnes invitées pour la circonstance.