Tchad : le collectif contre la vie chère appelle à "surseoir à la marche"

Le président du Collectif tchadien contre la vie chère (CTVC), Dingamnayal Nely Vernisis, a appelé ce mercredi la population à "surseoir à la marche de demain et attendre le mot d'ordre". Dingamnayal Nely Vernisis a été interpellé hier soir par la police nationale qui l'a auditionné pendant plusieurs heures, suite à sa décision de maintenir la marche malgré l'interdiction des autorités. Il a finalement été relâché ce mercredi et ramené à son domicile.



Il explique que le Gouvernement plaide pour le report de la marche et demande une descente sur le terrain afin de constater l'avancée effective de la production en quantité.



"Nous demeurons vigilants pour suivre de près la promesse du Gouvernement pour l'approvisionnement totale dans deux semaines pour que les derniers ménages soient ravitaillés", explique le président du CTVC.