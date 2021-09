Tchad : le collectif d'ex-agents suspendus de la mairie de N'Djamena hausse le ton

Le collectif d'ex-agents suspendus de la mairie de N'Djamena a apporté ce 22 septembre des clarifications sur ses actions visant à obtenir gain de cause en vue d'une réhabilitation. Réagissant à la déclaration faite la veille par les représentants de 118 agents réhabilités, le collectif leur demande de "garder leur calme et de ne pas se laisser manipuler par les hommes politiques qui s'en prennent aux représentants légaux de 257 ex-agents, mandatés pour défendre l'intérêt général aux profits des intérêts personnels".



Le président en charge du suivi judiciaire, Mahamat Issakha Ali, a déclaré que les textes de base ne permettent pas de changer l'appellation sans l'avis de tous les conseillers du bureau exécutif.



Il rappelle que l'engagement s'est fait de manière collective devant la justice et le demeure. "Mais en aucun cas, le collectif des 257 agents ne peut faire l'objet d'un changement de nom à cause de cette réhabilitation partielle et injuste".



Le collectif exhorte le maire de N'Djamena à prendre toutes les dispositions pour réhabiliter les restants des 257 agents. Au cas contraire, il entend multiplier les sit-in pour se faire entendre.