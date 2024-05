Tchad : le collectif de la société civile satisfait du processus électoral de la présidentielle

Ce 16 mai 2024, la mission du collectif des associations et organisations de la société civile a fait une déclaration en rapport avec l’élection présidentielle du 06 mai 2024, dans la salle de la Maison des Médias.



A cette occasion, le président du collectif des associations et organisations de la société civile, Noël Damna Parfait souligne dans son mot, que le collectif des associations et organisations de la société civile accrédité par l'Agence Nationale de Gestion des Élections (ANGE) a déployé 2500 observateurs nationaux dans les 23 provinces, ainsi que dans les 10 arrondissements de la ville de N'Djamena, et dont le mandat consistait essentiellement à surveiller et évaluer le processus électoral.



Il informe l'opinion nationale et internationale que le scrutin du 06 mai 2024 s'est déroulé dans une atmosphère apaisée. Le collectif note et salue la grandeur, la maturité, la discipline et la participation massive du peuple tchadien à cette élection présidentielle et tient à féliciter l’ANGE, pour le professionnalisme démontré lors de cette période électorale.



Le collectif se félicite du climat général de paix dans lequel s'est tenue cette échéance électorale, et se félicite des opérations de vote et de dépouillement qui se sont déroulées de manière transparente et harmonieuse, avec la présence des membres du bureau de vote et de mandataires des candidats.



Par ailleurs, le collectif exhorte les Tchadiens à cultiver la paix et la stabilité, et à accepter le verdict des urnes. Il les félicite pour l'engagement en faveur de la démocratie et de la paix, Noël Damna Parfait conclut que malgré les imperfections mineures relevées çà et là, cela ne peut remettre en cause la crédibilité du scrutin.



Enfin, le collectif encourage les candidats à se conformer au cadre juridique, afin de promouvoir la réconciliation et la stabilité politique dans le pays.