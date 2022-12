Tchad : le collectif des jeunes "Fêtons Noël ensemble" offre des dons aux enfants du centre Dakouna

L’objectif primaire de cette activité est de promouvoir la solidarité, le partage et transmettre les valeurs de l’unité et de la citoyenneté. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du lancement d’un appel de soutien aux enfants défavorisés et orphelins du centre Dakouna Espoir, afin de soutenir et partager un peu de leur amour avec ces enfants qui en ont vraiment besoin.



Le don est composé entre autres de lait, sucre, riz, huile, macaronis, vêtements, détergent, savons, pommades et pagnes.



« Nous avons passé un moment très agréable et plein de bonheur avec ces enfants du centre Dakouna Espoir. Ce sont des enfants comme les nôtres. Nous nous sommes dit que nous allons combler ces vides que ces parents ont laissé en apportant un peu de notre d’amour. Ces enfants en ont vraiment besoin », a déclaré le coordinateur du collectif des jeunes « Fêtons le Noel ensemble », Abdramane Kore.



La remise de don a été sanctionnée par un match de football et la remise d’un trophée à l’équipe gagnante.