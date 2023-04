Tchad : le collectif des nouveaux intégrés reporte sa marche pacifique

Le collectif des nouveaux intégrés à la Fonction publique du Ministère de l’Education Nationale et de la promotion Civique avait annoncé une marche pacifique pour le samedi 08 avril 2023. Mais après quelques démarches et discussions avec les autorités, le collectif a décidé de reporter cette marche à une date ultérieure. C'est ce qui ressort d'un communiqué de presse publié le 05 avril 2023.



Le collectif des nouveaux intégrés a été créé pour défendre les droits des agents nouvellement intégrés dans la Fonction publique du Ministère de l’Education Nationale et de la promotion Civique. Après une assemblée générale, le collectif avait décidé d'organiser une marche pacifique pour exprimer ses revendications.



Cependant, les discussions qui ont suivi avec les autorités ont conduit le collectif à reporter cette marche à une date ultérieure. Dans le communiqué de presse, le collectif a appelé ses membres à rester mobilisés et sereins en attendant la nouvelle date pour la marche pacifique.