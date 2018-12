Tchad : le comité d'auto-défense de Miski suspecte une "mise en scène"

Le comité d'auto-défense de Miski accuse le ministre de l’Administration du territoire, de la Sécurité et de la Gouvernance locale, Mahamat Abali Salah, de vouloir profiter de l'installation du nouveau gouverneur de la région du Tibesti pour faire une mise en scène, en mobilisant des personnes de la Libye.



A travers cette mise en scène, il s'agirait de "faire croire l'opinion nationale et internationale que la population du Tibesti serait derrière ce régime oppresseur et prédateur du MPS et surtout d'occulter la victoire historique du comité d’autodéfense".



Le comité d’auto-défense "exhorte la population du Tibesti à se terrer chez elle lors de l'installation du nouveau gouverneur de la province du Tibesti pour ne pas cautionner la forfaiture et le folklore de ce régime qui jouit d'une impopularité sans précédent dans la région pour avoir perpétré une myriade de crimes sur la population civile du Tibesti."



Par conséquent, le comité d'auto-défense affirme qu'il se montrera "intransigeant à l'égard de ce régime moribond du MPS qui continue à martyriser son propre peuple en utilisant des moyens de répression disproportionnés pour faire taire toute revendication légitime de sa population."