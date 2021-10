Tchad : le comité d'organisation du dialogue fait le point avec le président du CMT

Depuis sa mise en place par décret, le CODNI travaille d’arrache-pied pour traduire dans les faits l’engagement pris par le CMT de tenir ce dialogue qui regroupera les tchadiens de tous bords et à l’issue duquel l’avenir et le devenir du pays seront tracés.



Le président du CMT a tenu à s’enquérir de l’état d’avancement des travaux. Le chef du gouvernement a énuméré les différentes étapes et l’état d’avancement des préparatifs.



Intervenant pour la circonstance, le Président du CMT a affirmé que le dialogue en préparation doit offrir à tous les tchadiens un cadre inclusif de discussions franches, sereines et responsables. « Aucun thème n’est tabou », a-t-il indiqué.



« Au sortir de ce dialogue national inclusif, les blessures et les déchirures seront pansées, les rancunes et les rancœurs seront pardonnées, les divisions et les divergences seront surmontées, les douleurs et les deuils seront oubliés pour nous donner la chance d’un nouveau départ vers un avenir radieux pour notre cher et beau pays », a souligné Mahamat Idriss Deby.