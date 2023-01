Tchad : le comité de gestion des revenus pétroliers du Chari-Baguirmi installé

Les membres de la coordination du comité de gestion des 5% de revenus pétroliers, affectés à la province du Chari-Baguirmi, ont été installés officiellement à Massenya, en présence du président du comité, Mbang Hadji Woli Mahamat.



« Les autorités du pays sont résolument engagées à offrir à notre province, productrice de pétrole, les conditions pour assurer son développement économique et social », assure Mbang Hadji Woli Mahamat. Il appelle tout un chacun à mesurer l'immense responsabilité qui leur incombe pour donner de la visibilité aux actions que le comité va poser.



Les membres du comité de gestion et l'équipe de coordination s'engagent entièrement et solidairement, à mettre en œuvre les programmes et projets dans les secteurs clés que sont l'accès à l'eau potable, la santé des populations, l'éducation des enfants et bien d'autres secteurs dont les indicateurs ne sont pas acceptables.



Le coordonnateur en charge de la coordination du comité de gestion, Djibrine Ngarmig Nig Dabongo, souligne que le développement de la province est un défi à relever. L'équipe est composée de huit membres.