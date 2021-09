Tchad : le comité provincial d'action du Guera évalue les actions départementales

Le Comité provincial d'action (CPA) de la province du Guera et les comités départementaux d'actions d'Abtouyour et du Guera ont tenu le 18 septembre une réunion semestrielle de partage d'information sur la planification et la mise en œuvre de leurs activités.



C'est la salle de réunion du projet Parsat/RePer qui a servi de cadre à cet événement. Il a vue la présence des autorités administratives, civiles, militaires et les représentants des différentes organisations non gouvernementales de la province.



L'objectif global de la réunion est de faire le bilan de la mise en œuvre des activités du 1er semestre au titre du PTBA 2021.



Spécifiquement, il s'agit d'informer les membres du CPA/CDA des réalisations dans la province en général et dans les deux départements du Guera (Abtouyour et Guera) en particulier au cours du 1er semestre 2021, mais aussi échanger la planification des prochaines activités.



Ouvrant la cérémonie, le gouverneur de la province du Guera, Sougour Mahamat Galma, a déclaré que dans le cadre de la mise en œuvre du Projet de renforcement de la productivité des exploitations agro-pastorales, familiales et résilience (RePER), il a été initié un protocole d'accord de collaboration entre ledit projet et le CPA ainsi que ses démembrements que sont les comités départementaux d'action, afin de faciliter le suivi des activités menées dans la province du Guera.



Les réunions semestrielles sont instaurées entre le RePER, le CPA et le CDA dans le but de faire le bilan de la mise en oeuvre des activités du projet au terme de chaque semestre.