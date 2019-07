Tchad : le complexe Etoile Polaire lance la 3ème édition du concours de mathématiques

Le proviseur du complexe scolaire Étoile Polaire, Hiag Hiag Gustave a fait hier, mardi, dans l'enceinte dudit établissement, un point de presse pour annoncer le lancement de la 3ème édition du concours en mathématiques dénommé « Prix Gauss ».



Ce concours dénommé Prix Gauss en mathématiques du lycée Polaire est ouvert à tous les élèves tchadiens ayant régulièrement fréquenté la classe de première scientifique et âgés de moins de 21 ans. Il vise à redonner de la dynamique aux mathématiques.



Selon le proviseur du complexe Etoile Polaire, Hiag Hiag Gustave, après avoir constaté la chute vertigineuse des candidats de la série C au baccalauréat, le lycée Etoile Polaire a décidé de renforcer les mathématiques au Tchad.



« En 2019, précisément en août, nous organiserons la 3ème édition de ce concours, placé sous la tutelle du professeur Bakari Abbo, directeur général de l’ONECS en sa qualité d’agrégé en mathématiques. Le prix Gauss a pour but de redynamiser les mathématiques au Tchad et d’amener les élèves à aimer cette matière. Car s’il n y a pas de mathématiques, il n’y aura pas de sciences. S’il n'y a pas de science, il n'y a pas de développement et s’il n’y a pas de développement, notre pays le Tchad n'atteindra jamais l’émergence », a-t-il dit.



Le complexe scolaire Etoile Polaire exhorte tout élève désirant concourir, de déposer un dossier constitué d'une copie légalisée d’acte de naissance, une copie légalisée du bulletin des 2ème et 3ème trimestre, et deux photos d’identité en couleur.



Les dossiers pour les candidats de N'Djamena peuvent être déposés directement au lycée Etoile Polaire, situé au quartier Klémat.



Les candidats de province peuvent déposer leurs dossiers dans toutes les délégations, à la représentation de l’enseignement secondaire supérieur ou du ministère de l’Education nationale.



Le complexe Etoile Polaire compte primer tous les lauréats, les meilleurs afin de mieux les encourager. Les candidats arabophones sont également les bienvenus car le concours est bilingue.