Tchad : le complexe d'études islamiques de cheikh Tahir Abdelkhani officiellement rouvert à Abéché

La réouverture de ce complexe, destiné à l'apprentissage du saint Coran et aux études islamiques, fait suite à une signature de protocole d'accord de réconciliation entre les deux parties en conflit, la direction du complexe et les appartements.



Le maire de la ville, Mahamat Saleh Ahmat Adam, a remercié les autorités administratives de la province et l'équipe de médiation pour leur travail dans la résolution de ce conflit. Le conseiller national Mahamat Saleh Ahmat Khayar, qui était également présent lors de cette cérémonie, a exprimé sa satisfaction quant à la conclusion de cet accord.