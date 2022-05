Tchad : le concours d’accès à la fonction publique est annulé

« Il s’avère que le concours n’est pas la formule la mieux indiquée », a indiqué ce 24 mai le ministre de la Fonction publique Brah Mahamat, à l’issue d’une rencontre autour du premier ministre Pahimi Padacké Albert.



« Les lauréats professionnels (..) Nous les avons exemptés. Les autres aussi disent qu’ils ne veulent plus de ce concours », a expliqué Brahim Mahamat qui a porté cette préoccupation au premier ministre.



« Tout porte à croire que l’on fait confiance au gouvernement et que dans le cadre de la loi 17, l’on doit faire en sorte que le recrutement se fasse », a dit le ministre.



Fin mars denier, le président du Conseil militaire de transition (CMT), Mahamat Idriss Deby, a donné des instructions pour accélérer le recrutement de 5000 jeunes à la fonction publique.



Le recrutement aura lieu par voie de concours "dans des conditions irréprochables de transparence et de justice", avait indiqué le cabinet civil de la Présidence dans un courrier adressé au chef du gouvernement. Une commission devait être mise en place pour superviser l'accélération du processus de recrutement en tenant compte des besoins réels des différents départements ministériels.