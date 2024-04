Tchad : le concours d’entrée à l’EAMAC est lancé

Selon une note d’information, le directeur général de l'Autorité de l'Aviation Civile, invite les candidats pré validés pour les concours d'entrée à l'EAMAC, session 2024, dont la liste est affichée dans l'enceinte de l'ADAC, à fournir les dossiers suivants :



Une fiche individuelle de renseignement à remplir auprès du comité local du concours ; Une copie légalisée, certifiée conforme à l'original du diplôme exigé ; Une copie légalisée, certifiée conforme à l'original des relevés des notes de l'examen relatif au diplôme présenté ; Une copie légalisée, certifiée conforme de l'extrait d'acte de naissance ; Une copie légalisée, certifiée conforme de certificat de nationalité, Un extrait de casier judiciaire datant d'au moins 03 mois ; Un certificat de visite médical ; Deux photos d'identité de couleur récente sur fond blanc.



Par ailleurs, les dossiers sont déposés à compter du 05 avril 2024, jusqu’au 26 avril 2024, date limite de dépôt. Il faut rappeler que les dossiers sont déposés à l'ADAC avec une caution de 5.000 F non remboursable pour le traitement des dossiers. Et la note d’information concerne le cycle contrôleur de la circulation aérienne, et technicien.