Tchad : le concours d’entrée à l’ENA aura lieu le 21 septembre

La date de composition des épreuves écrites du concours d’entrée à l’École nationale d’administration (ENA) est fixée au 21 septembre 2021 à 6 heures précises, a annoncé ce mardi la commission d’organisation des concours.



La liste définitive des candidats sera affichée au plus tard le samedi 18 septembre 2021 à l’ENA et dans les différents centres en province.



Les candidats dont les dossiers ont été définitivement rejetés et les candidats n’ayant pas obtenu le baccalauréat 2021 seront exclus de la liste.



La commission se réserve le droit de vérifier l’authenticité des diplômes des candidats avant leur admissibilité et/ou leur admission définitive.