Tchad : le conseil d'administration du CHU d'Abéché examine le budget prévisionnel 2021

Les membres du conseil ont examiné à la loupe le budget prévisionnel de l'année 2021 qui s'élève à 722.500.000 Fcfa doit 300 millions Fcfa doit provenir de l'État à titre de subvention.



Le budget prévisionnel prend en charge à hauteur de 6 millions Fcfa les cas sociaux, prévoit également la construction de bureaux pour les médecins, la construction et la réhabilitation des toilettes, le renouvellements des lits, matelas, tables de chevet et armoires. L'hôpital sera doté également pour l'année 2021 des moyens roulants et appareils informatiques.



La politique de renouvellement des matériels des bâtiments vétustes a pour objectif de créer des conditions de travail descentes pour les acteurs du système de santé. Selon le président du conseil d'administration du CHU d'Abéché, Dr. Abdelmahmoud Chêne, par ailleurs délégué provincial de la santé du Ouaddaï, a précisé que le conseil d'administration a eu un retard suite à la pandémie de Covid-19. Il a assuré que le budget sera géré rationnellement selon les besoins exprimés.



La direction du CHU d'Abéché entend mettre en place des mesures telles que l'amélioration des suivis mensuels, des recettes, la sanction des agents véreux, la mise sur pied d'une commission de lutte contre la vente illicite des médicaments et le racket des patients en vue d'une amélioration des conditions d'accueil et le respect de la déontologie médicale.