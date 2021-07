Tchad : le conseil provincial du MPS au Ouaddaï réceptionne des équipements

Le secrétaire général provincial du Mouvement patriotique du salut (MPS) au Ouaddaï, Abbas Abdelkerim Badour, a réceptionné lundi à Abéché, un véhicule Toyota 4x4, du matériel informatique et des groupes électrogènes.



"Apres le congrès extraordinaire du 11 au 12 juin dernier, nous avons jugé utile de donner une nouvelle dynamique le MPS après avoir donné mandat au nouveau secrétaire général Dr. Haroun Kabadi de désigner ses quatre adjoints. Les congressistes ont décidé de garder le Bureau politique national ainsi que le Conseil national du salut", a déclaré Abbas Abdelkerim Badour dans son compte rendu.



"Prouvant sa générosité et voulant la continuité des acquis, le MPS a remis 23 véhicules Toyota 4x4, des matériels informatiques et des groupes électrogènes à tous les conseils provinciaux dont celui du Ouaddaï", a précisé le secrétaire général provincial.



"Ces matériels serviront à créer une base de données de tous les militants du MPS et à garder les archives de nos actions", a indiqué Abbas Abdelkerim Badour. Il a invité les militants du MPS à se préparer pour les échéances électorales futures qui portent à l'horizon.