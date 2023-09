Tchad : le conseiller national Ahmat Bedeï Toullomi placé sous mandat de dépôt

Ahmat Bedeï Toullomi, conseiller national de la République, a été auditionné sur procès-verbal régulier et mis sous mandat de dépôt le 7 septembre 2023 par le procureur de la République de N'Djamena, sous les chefs d'accusation suivants : incitation à la révolte, attroupement non armé, détention illégale d'arme à feu et actes racistes et xénophobes. L'information a été révélée ce 8 septembre par Oumar Mahamat Kedelley, procureur général près le Tribunal de grande instance de N'Djamena.



Ahmat Bedeï Toullomi avait été arrêté il y a quelques jours à Faya-Largeau, au cours des manifestations liées au dramatique incident survenu dans un centre de santé entre un militaire tchadien et un infirmier militaire français. Le conseiller national avait ensuite été transféré à N'Djamena.