Tchad: "le consommateur a toujours une image négative des produits fabriqués localement"

Par Djibrine Haïdar Kadabio - 21 Décembre 2019





Le directeur général de la société tchadienne d'investissement industriel et minier (TIIM), Hassan Hamid Heguera, a fait le pari de l'industrialisation depuis 2014, dans un contexte de crise qui ne l'a toutefois pas découragé. Créée en 2017 après trois ans de mise en place, l'objectif de la société était "d'accompagner la politique d'industrialisation du pays prônée par les plus hautes autorités", explique le directeur de la société TIIM, fabriquant de tuyaux en plastique (PVC, PP, HDEP).



Si l'entrepreneur reconnait de nombreuses difficultés, il se veut toutefois optimiste et veut inciter les tchadiens à privilégier le Made In Tchad.



"Ça nous a pris énormément de temps, à peu près trois ans pour la mise en place. Il faut biensûr tenir compte de l'importation des matières, de la machinerie et aussi biensûr la mise en place de l'ensemble des structures physiques. C'est dans ce cadre que ça nous a pris énormément de temps. Par la grâce de Dieu, nous avons pu commencer notre premier essai en juin 2017. L'usine a fait preuve de performance mais il faut tenir compte de l'environnement économique de notre pays de ces derniers temps", souligne le directeur de l'entreprise.

Jeudi dernier, l'entreprise a organisé une journée portes ouvertes au sein de son complexe industriel de Farcha où sont fabriqués chaque jour entre 15 à 16 tonnes de tuyaux en plastique, une quantité "largement suffisante pour satisfaire la consommation locale".



"Nous avons eu énormément de difficultés économiques parceque le produit est nouveau sur le marché, et il y a eu la crise économique du pays. Ca nous a retardé. (...) Compte tenu de la reprise économique, nous avons décidé quand même de faire une journée portes ouvertes. On espère bien que ça fera un impact en visitant l'usine pour constater son existence, mais aussi des difficultés que l'usine rencontre", affirme Hassan Hamid Heguera.



Pour cette nouvelle unité de production, il faut surmonter les difficultés qui se présentent, que ce soit celles liées aux branchements électriques au réseau public, à celles liées à l'image négative du consommateur tchadien vis-à-vis des produits fabriqués localement. L'entreprise se veut rassurante sur la qualité des produits et de la production en quantité suffisante. Ses produits répondent non seulement aux exigences des standards du secteur, mais bénéficient également de la certification ISO 9001 2015 pour le management de la qualité.



Le souhait du directeur général est que ses compatriotes pensent à aider les entreprises locales, "du moment que celles-ci répondent aux normes techniques, pour que les produits soient achetés localement au lieu d'importer". L'inversion de cette tendance à l'importation permettra de faire face à la fuite de devises à l'étranger et de lutter contre le chômage.





