Tchad : le crédit agricole 2023/2024 lancé au Kanem

Le gouverneur de la province du Kanem, Issaka Hassane Jogoï, a présidé ce lundi 23 août la cérémonie officielle de lancement du Crédit Agricole pour la période 2023/2024 au Kanem. L'événement s'est tenu au Centre de Lecture et d'Animation Culturelle (CLAC) de Mao et a rassemblé de nombreuses personnalités, dont des autorités administratives, militaires, traditionnelles, ainsi que les bénéficiaires de ce programme.



Ce crédit agricole, une initiative de l'Office National pour la Promotion de l'Emploi (ONAPE), vise à soutenir les activités agricoles dans la région du Kanem.



Dans son discours d'accueil, le chef d'agence ONAPE de Mao, Oumar Sougui Salim, a souligné que la mission principale de l'ONAPE est d'opérationnaliser la politique gouvernementale en matière d'emploi. Cela comprend la mise en place de stratégies visant à combattre le chômage, le sous-emploi et la pauvreté dans les zones urbaines, périurbaines et rurales. Il a également annoncé que le montant total de financement s'élève à 22 350 000 FCFA, destinés à 177 producteurs.



Dans son discours de lancement, le gouverneur du Kanem, Issaka Hassane Jogoï, a exprimé sa gratitude envers l'ONAPE pour cette initiative. Il a souligné que l'emploi des jeunes reste une priorité du gouvernement, et que c'est dans cette optique que les plus hautes autorités du pays ont mis en place l'institution qu'est l'ONAPE. Le Gouverneur a expliqué que ce crédit octroyé arrive à un moment opportun, offrant aux jeunes la possibilité d'agrandir leurs exploitations pour subvenir à leurs besoins. Il a également informé les bénéficiaires que cet argent est remboursable avec un taux d'intérêt de 0%.



La cérémonie s'est conclue avec la remise des fonds à plusieurs bénéficiaires, suivie d'une séance de photos commémoratives.