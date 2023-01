Tchad : le délégué de l’Education du Lac rencontre les responsables de la Ligue islamique mondiale

Le délégué provincial de l'Education nationale et de la Promotion civique du Lac, Moussa Issa Moussa, a rencontré mercredi dernier, à son bureau, les responsables de la Ligue islamique mondiale (World League Mmuslim).



Cette Organisation qui a son siège en Arabie Saoudite, œuvre aux côtés du gouvernement tchadien, dans le domaine l'éducation dans la province du Lac.



C'est pour faire le suivi des activités réalisées et le niveau de mise en œuvre, pour un éventuel appui, que les responsables de cette organisation, accompagnés des responsables de l’UNICEF, ont effectué le déplacement dans la province du lac.



Le délégué provincial de l'Education nationale et de la Promotion civique du Lac, Moussa Issa Moussa, a présenté ses sincères remerciements à ses hôtes, pour avoir effectué le déplacement. Chiffres à l'appui, il a présenté l'état des lieux du système éducatif dans la province du Lac.



Pour lui, grâce à l'appui des partenaires aux côtés du gouvernement, l’effectif passe, entre 2015 et 2022, de 45 000 à plus de 107 000 élèves, le taux de la scolarisation, de 19 à 57%, alors que le taux de la scolarisation des filles passe de 3 à 57%.



A la lumière de l'exposé du délégué provincial de l'Education nationale du Lac, les responsables de cette organisation humanitaire ont réitéré le soutien de leur organisation au système éducatif qui présente des facteurs de fragilité, exacerbés par la crise sécuritaire et humanitaire sur fond de changement climatique, dans la province du Lac.



Il faut rappeler que World League Muslim intervient dans la province du Lac, à travers la formation, la construction des salles de classes et le recrutement des enseignants des écoles et centres coraniques rénovés.