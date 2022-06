Tchad : le délégué de l’environnement du Lac impose la discipline aux agents forestiers

À la suite du point de presse du ministre de l'Environnement, de la Pêche et du Développement durable Mahamat Ahmat Lazina, tenu le 9 juin dernier à son cabinet, au cours duquel il a déploré les comportements de certains agents de la garde forestière et faunique qui ne cessent d'arnaquer les paysans en cette période de défrichage et des travaux champêtres, le délégué de l'Environnement, de la Pêche et du Développement durable de la province du Lac, Moussa Abakar Badine, a pris ses responsabilités, en tenant une rencontre ce lundi 13 juin 2022 à Bol, avec le chef de détachement et les inspecteurs départementaux de ladite province



L’objectif de la rencontre est de leur donner des instructions et orientations. Au cours des échanges avec les responsables militaires et administratifs, Moussa Abakar Badine, n'a pas occulté la mauvaise application de la loi 14 du 10 juin 2008 portant régime des forêts, faunes et des ressources halieutiques sur les paysans, surtout pendant leurs occupations champêtres.



Par ailleurs, le délégué de l'Environnement du Lac a indiqué que toutes les dispositions seront prises pour remédier à cette situation qui perdure, en vue de permettre aux paysans de vaquer normalement à leurs travaux agricoles.