Tchad : le délégué de la jeunesse et des sports du Ouaddai installé

Nommé par décret n° 2161 du 28 octobre 2020, le nouveau délégué de la jeunesse et des sports du Ouaddaï, Oumar Ousmane Tabit, remplace à ce poste Mahamat Tahir Annour, appelé à servir désormais la province de Wadi Fira. La cérémonie de passation de service a eu lieu dans la salle de réunion du gouvernorat d'Abéché.



Le secrétaire général de la province du Ouaddaï, Mahamoud Mahamat Saleh Khayar, a présidé la cérémonie en présence du 3ème au maire de la ville d'Abéché, Daoud Doungous Taguilo, et d'autres invités.



Dans son intervention, le délégué sortant Mahamat Tahir Annour a parlé des réalisations faites durant son séjour à la tête de la délégation. Il a évoqué entre autres le financement des projets de 17 jeunes, l'organisation du championnat de football U15 et U17, ou encore du championnat zonal.



Installant le nouveau délégué dans ses nouvelles fonctions, le secrétaire général de la province du Ouaddaï, Mahmoud Mahamat Saleh Khayar, représentant le gouverneur de la province du Ouaddaï, a souligné que l'administration est une continuité. Il a remercié le délégué sortant pour son courage et son abnégation durant son séjour à la tête de la délégation.



Au nouveau délégué, il lui a demandé de travailler main dans la main avec l'administration, au profit de la province.



Dans son mot de remerciement, le délégué entrant de la jeunesse et des sports du Ouaddaï, Oumar Ousmane Tabit, a remercié les autorités pour la confiance placée en sa modeste personne. Il appelle à l'appui de tous pour la réussite de sa mission.