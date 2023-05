Tchad : le délégué de la jeunesse rencontre les représentants des confessions religieuses à Abéché

Le délégué de la jeunesse, des sports, des loisirs et du leadership entrepreneurial du Ouaddaï, Ousmane Hamdan Azib, a reçu le 4 mai 2023, les représentants de trois confessions religieuses chrétiennes du Ouaddaï à son bureau.



Les représentants étaient ceux de l'Église Évangélique et missions au Tchad, de l'Église Évangélique du Tchad N°1 et N°2, ainsi que de l'Église catholique d'Abéché. Cette rencontre s'est déroulée en présence du représentant du Conseil National de la Jeunesse du Ouaddaï, Daoud Mahamat Abakar.



L'objectif de cette rencontre avec les hommes de Dieu s'inscrit dans le cadre de la prise de contact avec les collaborateurs de la délégation. Au cours des échanges, le nouveau patron de la délégation de la jeunesse du Ouaddaï, Ousmane Hamdan Azib, a remercié tous les représentants des Eglises, pour leur visite avant de leur demander de collaborer davantage pour la bonne marche des activités, en particulier en ce qui concerne la jeunesse.



Parlant au nom des trois confessions, le secrétaire général de l'Église Évangélique et missions au Tchad N°2, Romaldji Kossadoum, s'est réjoui de ces échanges fructueux, avant de rassurer le délégué qu'ils seraient disposés à l'accompagner pour mobiliser tous les jeunes chrétiens diplômés sans emploi, en vue de bénéficier de formations dans le cadre de l'entrepreneuriat, qui sont souvent organisées par la délégation de la jeunesse.



Il convient de souligner que la rencontre s'est achevée par une prière pour la paix au Tchad.