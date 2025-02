Tchad : le délégué général du gouvernement du Kanem visite les établissements scolaires de Mao

Ce 27 février 2025, le délégué général du gouvernement auprès de la province du Kanem, le général Asseif Mahamat Assouni, a effectué une visite au sein des différents établissements publics et privés de la ville de Mao, pour constater les réalités sur le terrain.



Le général Asseif Mahamat Assouni était accompagné par les autorités administratives, militaires et traditionnelles. Cette visite avait pour objectif de mieux comprendre les défis locaux, et de discuter des besoins et des priorités avec les responsables des différents établissements.



A cette occasion, il a remercié les enseignants, tout en soulignant l'importance de prendre des mesures pour relever les défis et améliorer les conditions d'enseignement dans les établissements scolaires.



Il a également encouragé la collaboration de tous les acteurs, pour bonne marche du système éducatif.