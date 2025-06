Tchad : le délégué général du gouvernement du Kanema reçoit une mission de l’INSEED

Ce 2 juin 2025, le délégué général du gouvernement auprès de la province du Kanem, le général Asseif Mahamat Assouni, a reçu en audience une mission de l'INSEED (Institut National de la Statistique, des Études Économiques et Démographiques), conduite par Abdoulaye Moussa Boukar.



Cette mission vise à informer et sensibiliser les autorités administratives locales dans le cadre des travaux de la cartographie du troisième Recensement Général de la Population et de l'Habitat (RGPH-3).



Le délégué général du gouvernement auprès de la province du Kanem, le général Asseif Mahamat Assouni, a souhaité la bienvenue à la mission tout en soulignant l’importance capitale du recrutement des agents recenseurs locaux, qui connaissent mieux le terrain et la population, et sont donc plus aptes à recueillir des données fiables.



L'objectif général du RGPH-3 est de fournir des données précises, pertinentes et à jour sur la situation démographique du pays, et son évolution, ainsi que sur l'habitat et l'agriculture, afin de mieux planifier le développement.