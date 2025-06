Tchad : Vers une relocalisation urgente de 282 000 réfugiés soudanais

Dans sa déclaration, la ministre a précisé que cette réunion s’inscrivait dans le cadre de la réponse humanitaire face à l’afflux massif de réfugiés ayant fui les violences au Soudan depuis 2023. Plus de 500 000 réfugiés sont déjà installés sur des sites existants ou spontanés à travers le Tchad, tandis que près de 282 000 personnes attendent encore leur relocalisation.



Le conflit armé opposant les Forces armées soudanaises (FAS) aux Forces de soutien rapide (RSF) a déclenché une grave crise humanitaire. Des milliers de réfugiés sont massivement présents dans les zones frontalières du Tchad, notamment à Adré, Tiné, Birak, Koulbous, vivant dans des conditions précaires : promiscuité, manque d’infrastructures de base, risques sanitaires et tensions avec les communautés hôtes.



La ministre a rappelé que l’objectif principal de la relocalisation est de : Mettre les réfugiés à l’abri des zones frontalières à risque, afin de renforcer leur protection ; Transférer les populations installées à Tiné, Birak et Koulbous vers un site plus sécurisé, notamment dans le département de Dar Tama, situé dans la province du Wadi Fira.



Elle a également insisté sur l’urgence de mettre en place un processus coordonné, via une cellule technique interministérielle, et a plaidé pour un soutien accru des partenaires internationaux, tant sur le plan logistique qu’humanitaire.



Le Tchad, fidèle à ses engagements internationaux, entend jouer pleinement son rôle de leader humanitaire dans la région, tout en réaffirmant l’importance du respect des droits fondamentaux des réfugiés tout au long du processus.