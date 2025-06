Tchad : adoption du plan Tchad Connexion 2030 pour accélérer le développement

Le Tchad vient de lancer officiellement un nouveau plan ambitieux de transformation économique et sociale. Baptisé Tchad Connexion 2030, ce plan a été adopté par le Conseil des ministres le 29 mai 2025 sous la présidence du Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno.



Le ministre des Finances, du Budget, de l’Économie, du Plan et de la Coopération internationale, Tahir Hamid Nguilin, en a présenté les grandes lignes à la presse ce 4 juin 2025 à N’Djamena.



Ce plan vise à accélérer le développement du pays à l’horizon 2030 et à mieux exploiter le potentiel du Tchad en tant que carrefour stratégique au cœur de l’Afrique. Selon le ministre, Tchad Connexion 2030 repose sur plusieurs piliers majeurs. Il prévoit le développement d’infrastructures clés comme l’eau, l’énergie, les routes, les télécommunications et le transport, tout en renforçant les institutions pour une meilleure gestion des services publics.



Il met également l’accent sur l’amélioration des politiques sociales, notamment dans les domaines de l’éducation, de la santé, de la formation professionnelle, de l’emploi et de l’inclusion sociale. La diversification de l’économie figure aussi au cœur du projet, à travers la promotion des produits "Made in Chad" et le soutien aux secteurs agricoles, industriels, miniers, touristiques et énergétiques.



Par ailleurs, le plan s’engage à améliorer l’environnement des affaires et à renforcer la diplomatie économique pour attirer les investisseurs. Le gouvernement vise une croissance annuelle moyenne du PIB de 8 % entre 2025 et 2030. Il veut aussi porter le taux d’accès à l’électricité à 90 % en milieu urbain et 60 % à l’échelle nationale, fournir l’eau potable à 11 millions de personnes supplémentaires, faire passer le taux de scolarisation primaire à 80 %, réduire la mortalité maternelle et néonatale de 50 %, et faire progresser la couverture téléphonique à 80 %.



Pour y parvenir, le plan entend mobiliser 30 milliards de dollars US, soit environ 18 000 milliards de FCFA, grâce à des investissements publics et privés, aussi bien nationaux qu’internationaux. Le Tchad bénéficie déjà d’un soutien renforcé des partenaires comme la Banque mondiale, la Banque africaine de développement et le Fonds monétaire international, à travers des accords de coopération signés en début d’année.



Le président Mahamat Idriss Deby Itno a appelé l’ensemble des acteurs du secteur privé, la société civile, les partenaires internationaux et citoyens à se mobiliser pour la réussite de ce plan. Il a souligné que « Tchad Connexion 2030 doit être le socle de notre ambition commune et le moteur de notre rayonnement futur ».



Avec ce plan, le Tchad affiche sa volonté de tourner une nouvelle page de son développement, en misant sur la paix, la solidarité et l’ouverture sur le monde.