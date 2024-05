Tchad : le délégué provincial de Police du Logone oriental est décédé

Le ministre de la Sécurité publique et de l'Immigration, Mahamat Charfadime Margui annonce le décès du délégué provincial de Police du Logone oriental, le contrôleur Général de Police Ngarlem Dingatnadji, décédé ce mardi 07 mai 2024, de suite de maladie a Doba, chef-lieu de la province du Logone oriental.



En effet, le contrôleur général de Police Ngarlem Dingatnadji fut un grand commis d'Etat, ayant occupé des hautes fonctions dans l'appareil sécuritaire.



« Son professionnalisme et son dévouement au travail ont inspiré la jeune génération et ont contribué à façonner positivement le métier de la Police », relève le communiqué officiel.



En cette période cruciale où le pays entame une nouvelle page de son histoire, la disparition d'un tel haut cadre de la Police est sans nul doute, un grand choc pour l'ensemble des forces de sécurité intérieur.



Par ailleurs, cette disparition s'ajoute aux autres cas de décès enregistrés récemment au sein des forces de Sécurité intérieure, dont le ministre garde en mémoire notamment, le délégué provincial de police de l’Ennedi-Ouest, le commissaire principal de Police, Mahamat Ahmat Wardougou .



En cette circonstance douloureuse, le ministre de la Sécurité publique et de l'Immigration, au nom de tous ses collaborateurs, présente ses condoléances les plus attristées à sa famille biologique, aux connaissances et amis du défunt, ainsi qu’à toutes les Forces de sécurité intérieure.