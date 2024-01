Tchad : le départ d'enseignants au lycée d'enseignement général de Bébédjia perturbe les cours

Le lycée d'enseignement général de Bébédjia fait face à une crise pédagogique suite au départ massif de ses enseignants, entraînant une perturbation notable dans l'organisation des cours.



De nombreux élèves, privés d'enseignants, passent plus de temps dans les rues, ou chez eux que dans les salles de classe. Ce phénomène croissant paralyse l'enseignement au sein de l'établissement.



Selon un parent d'élève, pendant les heures de cours, il manque des enseignants dans certaines matières, laissant les élèves sans activité, certains errant dans les rues, ou se reposant chez eux, en prétextant l'affectation de leurs professeurs vers d'autres établissements.



Face à cette situation précaire, la question se pose : s'agit-il d'une mauvaise gestion du personnel enseignant ou y a-t-il un besoin plus important d'enseignants dans d'autres régions que Bébédjia ?



Pour trouver une solution rapide et efficace, des parents interpellent les plus hautes autorités scolaires du ministère de l'Éducation nationale, ainsi que le délégué provincial de l'Éducation nationale et de la Promotion civique du Logone Oriental.



Ils expriment leurs inquiétudes, en particulier pour les élèves des classes d'examen. Par ailleurs, d'autres parents encouragent ceux qui n'ont pas encore réglé les frais d'inscription à le faire rapidement, afin de permettre le recrutement d'enseignants vacataires, perçu comme une des solutions possibles.



Après une grève ayant duré près de trois mois, les élèves ont repris les cours. Cependant, le lycée d'enseignement général de Bébédjia souffre toujours de l'insuffisance de son personnel enseignant.